Азаров проігнорував наказ Януковича?

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем’єр Микола Азаров пояснив наполегливість уряду у переговорах щодо кредиту МВФ (попри “велику недовіру” фонду до української влади) тим, що “ми прийняли країну у вкрай важкому стані, за оцінками деяких експертів - у безнадійному. Втрата керованості державного управління, тотальне розкрадання народних коштів, руїна і хаос у фінансах та реальному секторі економіки,” - додав прем’єр-міністр.

Але навіть попри те, що отримані попередньою владою майже 20 млрд. доларів США різних кредитів, на думку очільника Кабміну, були змарновані, нинішній кредит, переговори про який “в принципі завершилися”, Україні вкрай необхідний. Бо “фінансово-економічна криза, у яку потрапила країна, нікуди не поділася. Хоча економіка поступово оживає, але рівень валового внутрішнього продукту далеко не відповідає тому обсягу бюджетних витрат, які Україна могла дозволити собі у докризовий період. І не потрібно забувати, що теперішні статистичні звітні дані порівнюються з провальною базою минулого року, коли, наприклад, у І кварталі валовий внутрішній продукт впав більше, ніж на 20%...” – поскаржився Азаров.

Нагадаємо, що 23 липня під час розширеного засідання Кабінету Міністрів Віктор Янукович фактично заборонив урядовим чиновникам списувати падіння чи то недостатнє зростання показників за часів їхнього перебування у кріслах на важкий спадок попередників. “Ми не маємо права не виправдати очікування людей. Не маємо права пояснювати власні прорахунки помилками попередників, «підніжками» опозиції і багато чим іншим, що використовувалося владою ще зовсім недавно. Та епоха минула і вже не повернеться ніколи”, - сказав Президент.

Натомість він запропонував Кабміну «працювати не заради того, щоб мати про що звітувати на засіданнях Уряду чи на інших нарадах високого рівня. Працювати потрібно так, щоб наші люди відчули: Україна може бути успішною, а її громадяни – заможними. Як ми неодноразово з вами говорили – щоб нас поважали у світі».