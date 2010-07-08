Томенко: опозиція розділена на реальну та таку собі хитру

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що голосування депутатів за включення до порядку денного питання про звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо внесення ним подання на звільнення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови СБУ показало, які депутати є справжніми опозиціонерами.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

«Хто б що говорив, а практична парламентська діяльність є реальною оцінкою того, які політичні сили не лише заявляють, а й діють як опозиція. Бо можна на ток-шоу, зокрема, чи в пресі загалом декларувати свою непримиренну боротьбу з владою, однак принципова послідовна позиція і реальна опозиційність визначається діями, а не деклараціями», - сказав М.ТОМЕНКО.

Такою дією, на думку М.ТОМЕНКА, було сьогоднішнє голосування з приводу внесення до порядку денного питання про звернення Верховної Ради до Президента щодо внесення ним подання на звільнення В.ХОРОШКОВСЬКОГО.

За словами М.ТОМЕНКА, не один тиждень точилися розмови про вплив голови Служби безпеки на перерозподіл телевізійного ринку на користь групи каналів «Інтер» тощо.

«Однак, голосування засвідчило, що серед 153 народних депутатів, які підтримали ідею звільнення голови СБУ за вище означені незаконні дії, не виявилося більшості депутатів партії Віктора ЮЩЕНКА «Наша Україна», представників «Єдиного Центру», прихильників Арсенія ЯЦЕНЮКА у фракції (щоправда сам А.ЯЦЕНЮК – голосував «за»). Власне, і сам голова фракції Микола МАРТИНЕНКО, який «б’ється» за статус лідера опозиційної фракції вирішив підтримати Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Тому, вважає він, парламентська опозиція на сьогодні «розділена на реальну опозицію та таку собі хитру «телевізійну» опозицію».

«Тож, якщо ви хочете перевірити не задекларовану, а реальну опозиційність тих чи інших політичних сил, стежте за голосуваннями у Верховній Раді України», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Верховна Рада України відмовилась вносити до порядку денного питання про звернення до Президента України В.ЯНУКОВИЧА щодо внесення ним подання на звільнення В.ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови Служби безпеки України.

Як повідомив ініціатор розгляду даного питання, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ, опозиція вважає, що Президент має внести подання на звільнення В.ХОРОШКОВСЬКОГО через його втручання у діяльність засобів масової інформації та вплив на суд у розгляді справи щодо екс-голови митниці Анатолія МАКАРЕНКА.