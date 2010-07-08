Довгий побився зі співробітниками СБУ

Співробітники Служби безпеки України вчора провели виїмку документів у кабінеті секретаря Київради Олеся Довгого, імовірно, у зв`язку з виявленими порушеннями в земельній сфері, пише "Коммерсантъ-Україна". У Київраді вважають, що в столиці почалося наведення ладу силовими методами, і не виключають, що на команду мера Леоніда Черновецького чиниться тиск з метою змінити керівництво Київради.

Вчора близько двох годин дня 15 співробітників спецпідрозділу Служби безпеки України (СБУ) "Альфа" увійшли до будівлі Київської міської держадміністрації (КМДА) і попрямували в крило, де знаходиться кабінет секретаря Київради Олеся Довгого. Як повідомило джерело в КМДА, в той момент пан Довгий знаходився на засіданні фракції блоку Леоніда Черновецького, що проходило не в будівлі мерії. Секретареві Київради подзвонили і повідомили, що в його кабінеті проводиться обшук і співробітники СБУ вимагають видати документи на виділення земельних ділянок.

Як розповіла прес-секретар СБУ Марина Остапенко, в приміщеннях Київради, зокрема в кабінеті Олеся Довгого, проводилася виїмка документів в рамках фактової кримінальної справи, порушеної за ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу ("несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах і автоматизованих системах управління, здійснені особою, що має право доступу до неї"). За її словами, передбачувані порушення стосуються земельної сфери.

Джерело в КМДА вчора підтвердило цю інформацію, повідомивши також, що кількома днями раніше співробітники СБУ вже вилучили деякі документи з приміщень управління Київради з питань землеуправління і містобудування. За словами співбесідника Ъ, крім кабінету пана Довгого, співробітників підрозділу "Альфа" бачили на сьомому поверсі будівлі мерії, у крилі, де знаходиться серверна кімната КМДА.

Близько 16.30 Олесь Довгий прибув у свій кабінет, де побачив, що його помічники віддають якісь документи. Пан Довгий почав вихоплювати папери з рук співробітників СБУ, внаслідок чого між ними зав`язалася сутичка.

На 17.00 було призначено засідання президії Київради, на якій мало розглядатися питання проведення сесії 15 липня. Представники депутатських фракцій чекали Олеся Довгого близько півтори години. Двічі членам президії вдалося зв`язатися з ним по мобільному телефону. На питання, чи довго його чекати, пан Довгий після короткого обміну репліками зі співробітниками СБУ відповів, що це нікому не відомо. У результаті засідання перенесли на сьогоднішній день. За даними видання, вчора о 19.00 Олесі Довгий ще не залишав свого кабінету. Цікаво, що начальник управління Київради з питань землеуправління і містобудування Світлана Макеєва, зазвичай присутня на засіданнях президії, на вчорашню зустріч також не з`явилася.

Голова фракції БЮТ у Київраді Тетяна Меліхова пояснила Ъ, що у правоохоронних органів за останні роки накопичолися достатньо питань до керівництва Києва. "Вчорашні події в мерії – спроба наведення ладу в столиці силовим шляхом", - вважає пані Меліхова. Вона не виключила, що вчорашня акція могла бути спланованою з метою тиску на команду голови КМДА Леоніда Черновецького, направленого на зміну керівництва Київради.