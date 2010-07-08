Коаліція стала на бік Фірташа

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про деякі питання у зв’язку з рішеннями Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати у справі НАК «Нафтогаз України» проти ЗАТ «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 186 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови передбачалося зобов’язати Міністерство юстиції, у випадку видачі судом України виконавчого листа стосовно рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати у справі НАК «Нафтогаз України» проти ЗАТ «РосУкрЕнерго», звернутись до Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати з проханням надати роз’яснення щодо способу виконання вказаного судового рішення.

Крім того, передбачалося зобов’язати Кабінет міністрів заборонити НАК «Нафтогаз України» використовувати природний газ, призначений для споживання в Україні, а також обігові та інші кошти НАК «Нафтогаз України», для погашення будь-яких боргових зобов’язань перед ЗАТ «РосУкрЕнерго», відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

Також передбачалося заборонити уряду використовувати бюджетні кошти і кошти, надані Україні міжнародними фінансовими організаціями, для погашення будь-яких боргових зобов’язань НАК «Нафтогаз України» перед ЗАТ «РосУкрЕнерго», відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

ВР також планувала заборонити Кабміну без дозволу парламенту, оформленого відповідною постановою, здійснювати будь-які кроки з погашення боргових зобов’язань НАК «Нафтогаз України» перед ЗАТ «РосУкрЕнерго», відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.