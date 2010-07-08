Під Київрадою кричать «Мазепа forever!»

Близько 150 осіб пікетують будівлю КМДА та Київради з вимогою не перейменовувати вулицю Мазепи у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції планують передати столичній владі звернення із закликом відмовитись від перейменування вулиці Мазепи на Лаврську, яке підписали представники науково-культурної сфери та української інтелігенції і члени 23 громадських організацій.

Пікетувальники, які представляють новостворений рух добровольців «Простір свободи», скандують: «Мазепа forever!», «Мазепа наш герой!», «Україна понад усе!».

Серед пікетувальників - представники Конгресу українських націоналістів, ВО «Свобода», партії «За Україну!», які тримають прапори своїх організацій.

У зверненні, адресованому столичній владі, нагадується про визначний внесок гетьмана Мазепи не лише у боротьбу за незалежність України, але й у розвиток української культури та освіти.

Пікетувальники зазначають, що незалежно від рішення Київради мають намір 10 липня провести ще одну акцію – вишикуватись від площі Слави вздовж вулиці Мазепи і Лаврських мурів, утворивши живий ланцюг на підтримку нинішньої назви вулиці. Акцію планується провести о 14.00.