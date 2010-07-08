ВР ратифікувала угоду про демаркацію кордону з Росією

Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію угоди між Україною та РФ про демаркацію українсько-російського державного кордону».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 347 із 425 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено ратифікацію угоди, яка «вчинена 17 травня 2010 року в місті Києві». Даною угодою передбачено, що для позначення українсько-російського державного кордону на місцевості та підготовки документів демаркації Україна та Росія утворять спільну демаркаційну комісію.

Як зазначається в пояснювальній записці до даного закону, ратифікація цієї угоди створить «правові підстави для здійснення комплексу заходів із демаркації українсько-російського державного кордону, що дозволить завершити договірно-правове оформлення сухопутної ділянки державного кордону України з РФ».