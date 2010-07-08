Регіонали підуть на компроміс, щоб підкласти свиню опозиції?

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що влада може піти на ухвалення рішення пом`якшити окремі позиції виборчого законодавства, аби ускладнити завдання проходження на місцях ключових опозиційних сил – БЮТ, «Нашої України» й «Фронту змін», а також залучити нові «молоді» партії.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН стосовно поправок до закону про місцеві вибори, внесені лідером фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ.

«Соціологія наполегливо демонструє зростання протесних настроїв, перш за все, в середовищі опозиційного електорату. Це означає, що виборець ТИМОШЕНКО, ТЯГНИБОКА, ЮЩЕНКА сьогодні шукає нових лідерів, яким готовий буде довірити свій голос. Тому участь нових партійних проектів на найближчих місцевих виборах серйозним чином ускладнить життя потужним опозиційним силам. У контексті формування більшості в місцевих радах цей факт повинен стимулювати Партію регіонів до пом`якшення норм законодавства для нових проектів. Особливо актуальним це є для західних і центральних регіонів України - тут такі проекти, як «Сильна Україна», «Фронт змін», «Комунальний фронт» відберуть голоси, насамперед, у ТИМОШЕНКО», - вважає експерт.

Водночас, на думку В.БАЛИ, можлива експансія альтернативних проектів на схід не несе серйозної загрози для партії влади. «Можна не сумніватися, що формування власних фракцій такими партіями, як «Сильна Україна» або «Комунальний фронт» не зможе порушити монополії ПР у Луганську чи Донецьку. Проте на Заході України ці фракції цілком можуть одержати роль «золотої акції», - вважає директор АМС.

*** Як повідомляла газета «Сегодня», лідер фракції ПР О.ЄФРЕМОВ до другого читання закону про місцеві вибори вніс декілька пом`якшувальні його поправки: знімається заборона на участь у виборах місцевих парторганізацій, зареєстрованих пізніше за жовтень 2009 року, а також дозволяється участь у виборах мерів і в мажоритарних округах самовисуванцям.

Зокрема, в публікації «На місцеві вибори запустять дрібних. Коаліція дасть взяти участь новим партіям, аби створити на місцях конкурентів для БЮТ» сказано: «Неофіційно в ПР нам пояснили причини свого лібералізму так: «Неучастю ЯЦЕНЮКА і ГРИЦЕНКА ми лише посилювали позиції БЮТ і «Нашої України», які позбудуться сильних конкурентів на заході і в центрі». Тим часом, можуть бути проблеми і у Партії регіонів. Причому в містах-мільйонниках південного сходу. Тут «регіоналам» конкуренцію становитиме не опозиція, а їх же партнер ТІГІПКО і його «Сильна Україна», - пише газета.

Як відомо, за результатами першого туру президентських виборів 2010 року Сергій ТІГІПКО зайняв друге місце в Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Волинській, Луганській, Донецькій областях, а також у Києві і Севастополі.