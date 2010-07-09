Патріарх Кирил привітав Януковича із 60-річчям

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ направив Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ послання, в якому привітав главу Української держави із 60-річчям з дня народження.

Текст послання розміщено на офіційному сайті РПЦ.

«За багато років служіння Батьківщині і народу Ви проявили себе як талановитий організатор і сумлінний працівник, який має незміну повагу підлеглих», - йдеться в посланні.

«Ви не раз довели, що здатні взяти на себе нелегку ношу державної відповідальності. Бачивши це, народ України у важкий час соціально-економічних і політичних потрясінь виявив Вам високу довіру - Ви стали главою держави. Як свідчать перші місяці Вашого керівництва країною, Ви сміливо беретеся за розв’язання найскладніших проблем», - зазначає Патріарх.

«Відрадно відзначити швидкість і продуктивність оновлення взаємозв`язків України з країнами, з якими вона об`єднана спільною історією і долею, а також її участь у побудові нової системи міжнародних відносин у Європі. У цьому, безперечно, чимала Ваша заслуга», - пише КИРИЛ.

«Для Російської православної церкви Україна є колискою християнства, бо звідси почалося його розповсюдження по Святій Русі. Тому наша церква приділяє особливу увагу потребам і турботам українського народу, зокрема, гармонізації церковно-державних відносин», - наголосив предстоятель РПЦ і побажав В.ЯНУКОВИЧУ «міцності сил і благополуччя, допомоги Божої і успіхів в служінні Вітчизні», а народові України - миру і процвітання.