Тимошенко: влада готує повернення стану "як при Кучмі"

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір влади через ухвалення закону про референдум відмінити політреформу 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Києві.

«Президент України планує протягнути наступним закон про референдум, який буде розглядатися сьогодні. Я думаю, що саме цей закон допоможе ЯНУКОВИЧУ втілити ще один план в життя – сфальшує волевиявлення людей на референдумі і поверне Конституцію КУЧМИ, узаконить узурпацію влади однією людиною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким чином, за її словами, чинна влада готує проведення ревізії чинної Конституції у редакції 2004 року без голосування в парламенті.