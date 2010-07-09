Янукович зустрічає високого гостя

Сьогодні відбудеться робочий візит в Україну Президента Європейської Ради Германа ван РОМПЕЯ.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента України, об 11.30 глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ та Г. ван РОМПЕЙ візьмуть участь у церемонії покладання вінків до Могили Невідомого солдата (Парк Слави).

Об 11.45 запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Г. ван РОМПЕЄМ в Адміністрації Президента України.

Після цього відбудеться їхня зустріч з представниками ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, також передбачені зустрічі Президента Європейської Ради з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.