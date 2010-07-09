До коаліції записалися ще п'ять «тушок»

До складу парламентської коаліції «Стабільність і реформи» увійшло п’ять народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, згідно з поданими заявами до складу коаліції увійшли три депутати від БЮТ: Валерій ГАЦЬКО, Іван ДЕНЬКОВИЧ та Раїса СОРОЧИНСЬКА-КИРИЛЕНКО.

Крім того, до складу коаліції увійшли два народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”: Микола КРУТЬ і Катерина ЛУК’ЯНОВА.