Чудеса працездатності: парламент працюватиме в суботу
10:27, 09 липня 2010Політика
1497 0
Сьогодні буде також вечірнє засідання
Верховна Рада України внесла зміни до календарного плану роботи.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 народних депутатів із 430, зареєстрованих у сесійній залі.
Даним рішенням передбачено, що завтра відбудуться пленарні засідання. Сьогодні парламент працюватиме і на вечірньому засіданні.
Як відомо, у п’ятницю у парламенті зазвичай проводиться лише ранкове засідання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter