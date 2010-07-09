Чудеса працездатності: парламент працюватиме в суботу

10:27, 09 липня 2010
Політика
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Сьогодні буде також вечірнє засідання

Верховна Рада України внесла зміни до календарного плану роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 народних депутатів із 430, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним рішенням передбачено, що завтра відбудуться пленарні засідання. Сьогодні парламент працюватиме і на вечірньому засіданні.

Як відомо, у п’ятницю у парламенті зазвичай проводиться лише ранкове засідання.

 

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