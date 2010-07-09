Тимошенко просить Захід не заплющувати очі

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ свідомо створює дисбаланс в українсько-російських відносинах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю BBC.

"Захід не може заплющувати очі на те, що сьогодні зник баланс у відносинах Росії та України. Сьогодні ми є свідками поступового, поетапного поглинання України, і, власне, це передує, на мій погляд, більш ризикованим наслідкам для України, які стосуються політичного суверенітету", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що не хоче, щоб її слова сприймалися як агресивна політика на адресу Російської Федерації. "Але нова влада розглядає взаємини з Росією як спільний великий бізнес. І саме тому є фундаментальний перекіс у бік російських національних інтересів і російських стратегічних планів. За рахунок українських, безумовно", - пояснила екс-прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО констатувала, що метод поглинання України Росією сьогодні вже обраний і публічно проголошений. "Це створення спільних підприємств між Росією і Україною по всіх ключових напрямках розвитку нашої держави. Чому нова влада це робить? Тому що у всіх цих СП, які планується створити найближчим часом, є вагома приватна складова, в тому числі і представників української влади", - підкреслила вона.

У зв’язку з цим Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до західних демократичних країн із закликом не переорієнтовувати демократичні цінності на користь геополітичних розстановок.

"Я очікую від західного демократичного світу тільки одного: не сповідувати подвійних стандартів в системі розбудови справжніх цінностей у світі. Тому що Україна - це не тільки самостійна незалежна держава, яка впливає на своє внутрішнє життя, на життя своїх громадян. Це ще й країна, яка певним чином визначає стан справ у цьому регіоні", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.