Стрижак розповів, як КС «брали в блокаду»

Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК заявляє, що останні три роки КС працював у важких умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Так сталося, що колишня влада вирішила трошки поекспериментувати над Конституційним Судом і суддями», - сказав А.СТРИЖАК.

За його словами, усе почалося з того, що КС майже рік не міг працювати, оскільки 11 обраних до його складу суддів не могли скласти присягу, хоча тоді закон передбачав проведення цієї процедури не пізніше, ніж протягом 30 днів з моменту обрання судді на посаду.

«Зараз взагалі немає терміну, і цим можна зловживати», - зазначив голова КС.

А.СТРИЖАК зауважив, що іншою перепоною у роботі суду був розпуск парламенту, а «нас взяли в блокаду і неможливо було працювати».

Іншим негативним чинником, який також заважав роботі КС, стало, за його словами, звільнення з посад колишнім Президентом трьох суддів за порушення присяги. За словами А.СТРИЖАКА, для нього і досі є незрозумілим, де саме ці судді порушили присягу.

«Немає ніде в світі, щоб суддю звільняли за порушення присяги. У нас – голосуй “так” або тебе звільнять з роботи», - заявив А.СТРИЖАК.