Міліція затримала Вітренко

Міліція, на виконання рішення суду, запобігла проведенню на Майдані Незалежності у Києві антинатовського мітингу, організованого Прогресивною соціалістичною партією України.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, один із лідерів вказаної політичної сили Володимир МАРЧЕНКО від свого імені подав до столичної мерії заявку на отримання дозволу на проведення акції, але Окружний адміністративний суд Києва своєю ухвалою заборонив її проводити. Однак, незважаючи на заборону суду, сьогодні вранці керівники ПСПУ та їхні прихильники розпочали свій мітинг. Працівники міліції, які прибули на Майдан Незалежності, підійшли до учасників акції, пред’явили постанову суду і попросили розійтися.

Як зазначили у столичній міліції, організатори заходу відмовились припинити зібрання, тому правоохоронці склали протокол про порушення проведення масових заходів і запропонували організаторам мітингу - Наталії ВІТРЕНКО та Володимиру МАРЧЕНКУ поїхати до Шевченківського районного суду Києва для прийняття відповідного рішення. Суд не побачив будь-яких грубих порушень у діях активістів ПСПУ. Після цього організатори акції залишили приміщення суду.