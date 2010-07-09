Ющенко: програний бій, але не програна війна

Лідер «Нашої України», колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що нова українська влада не дотримується принципу свободи слова.

Таку думку він висловив у інтерв’ю для фільму «Таємниці демократії», який знімає паризька компанія із представництвом у Голівуді Appleseed Entertainment, повідомляє прес-служба партії «Наша Україна».

В.ЮЩЕНКО вважає, що першими, хто відчув зміну курсу української влади, стали журналісти. «Я можу сьогодні сказати, що свобода слова, в моєму розумінні, сьогодні в Україні відсутня», - наголосив екс-Президент.

За його словами, українці зараз позбавлені можливості отримувати неупереджену інформацію про події в країні. «Перший, хто відчув на собі це ярмо, – це українські журналісти. Мова не йде про окремих людей, мова йде про політику цілих каналів. Ви сьогодні не почуєте критику влади, навпаки, журналісти її, як правило, одноголосно хвалять, а ті, хто не хвалить, ... має закритий рот», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, це є великою проблемою для розвитку країни. «Мати вільного журналіста, мати свободу слова, на мій погляд, це вже 50% вирішеннях проблем у житті країни», - зауважив лідер «Нашої України». Він підкреслив, що вільний журналіст має бути «подразником» для влади і вказувати їй на ті чи інші недоліки. «А цього зараз немає», - пошкодував В.ЮЩЕНКО.

На його думку, відсутність свободи слова позбавляє український політикум конкурентності, що може призвести до регресу у демократичному розвиту країни.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що така ситуація має примушувати до боротьби не тільки журналістів, а й всю українську націю, консолідувати демократичні сили.

Водночас, він висловив упевненість, що українці не поступляться свободою слова і демократією, здобутими у 2004 році під час Помаранчевої революції. «Я спокійний за українське суспільство - воно не віддасть здобуту демократію, не віддасть свободу», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, сьогодні головне змагання відбувається між європейським курсом країни, який він ототожнює з демократією, і «неєвропейським» курсом – курсом на колонізацію України, втратою свобод і демократії.

«У мене немає фатальності в цьому питанні. Я переконаний, що за 5 років нація змінилась і не віддасть демократію. Хоча виклики є... Це урок, і урок не для ЯНУКОВИЧА, ЮЩЕНКА чи інших політиків, це урок для 47 мільйонів українців», - зауважив колишній Президент, підкресливши, що демократія передбачає свободу вибору, навіть якщо цей вибір є помилковим.

Він переконаний, що останні президентські вибори продемонстрували, що дві третини українського суспільства підтримують демократичні сили. «ЯНУКОВИЧА підтримав лише кожен третій українець – і це найменший рівень підтримки за всю нашу історію - дві треті мали іншу думку», - наголосив лідер «Нашої України».

В.ЮЩЕНКО вважає, що до виграшу «табору, який програв у 2004 році», призвів виключно розкол демократичних сил. «Але я не думаю, що це остання партія. Це - другий тайм. Програний бій, але не програна війна. Нам потрібно вигравати», - наголосив Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО у своєму інтерв’ю поділився спогадами, зокрема щодо своєї політичної кар’єри і шляху до президентства. Він висловив своє бачення нових викликів для демократії після зміни керівництва в Україні, а також сподівання стосовно майбутнього країни.