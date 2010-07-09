У прес-центрі СБУ не знають, де зараз Діденко

15:52, 09 липня 2010
Політика
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Кажуть, проводяться слідчі дії

Марина ОСТАПЕНКО
У прес-центрі СБУ не володіють інформацією про місце перебування колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, а також даними про те, яка міра запобіжного заходу йому обиралась.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, зауваживши, що відносно І.ДІДЕНКА проводяться відповідні слідчі дії в рамках порушеної кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело, співробітники Служби безпеки України затримали І.ДІДЕНКА. За словами співрозмовника агентства, І.ДІДЕНКА було затримано за “низку зловживань в економічній сфері”.

 

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