У прес-центрі СБУ не знають, де зараз Діденко

У прес-центрі СБУ не володіють інформацією про місце перебування колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, а також даними про те, яка міра запобіжного заходу йому обиралась.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, зауваживши, що відносно І.ДІДЕНКА проводяться відповідні слідчі дії в рамках порушеної кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело, співробітники Служби безпеки України затримали І.ДІДЕНКА. За словами співрозмовника агентства, І.ДІДЕНКА було затримано за “низку зловживань в економічній сфері”.