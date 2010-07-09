Азаров відчув «міцний чоловічий потиск» Ромпея

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про важливість для України розвитку відносин з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Германом ван РОМПЕЄМ.

«Уряд приділяє велику увагу розвиткові відносин з Європейським Союзом», - сказав М.АЗАРОВ, нагадавши про нещодавній саміт Україна – ЄС і проведення переговорів з підготовки угод з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі і про асоційоване членство України в ЄС.

Прем`єр подякував Президентові Євроради за прийняте запрошення відвідати Україну з візитом. «В Україні сьогодні відзначається день народження нашого Президента, і я хотів би Вам подякувати за те, що Ви приїхали його привітати», - додав він.

М.АЗАРОВ також відзначив, що йому було «приємно відчути міцний чоловічий потиск руки». «Відчувається, що Ви в хорошій фізичній формі», - додав глава українського уряду.