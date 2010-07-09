У ВР оголосили перерву

У засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 16.45

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено на вимогу фракцій Партії регіонів та КПУ.

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК повідомив, що відповідну заяву про перерву підписали заступник голови фракції Партії регіонів Сергій КЛЮЄВ та заступник голови фракції КПУ Петро ЦИБЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, перед цим народні депутати від опозиції вимагали закриття вечірнього засідання, оскільки у сесійній залі зареєструвалися 192 народних депутата.

Як сказав лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО «усі розуміють, про що йде мова».

Звертаючись до А.МАРТИНЮКА, він сказав: «Адаме Івановичу, скажіть, будь ласка, до чого дійшли перемовини у коаліції стосовно відповідних статей цього закону (йдеться про законопроект про всеукраїнський референдум – УНІАН), які, по суті, ліквідують парламент, його ключові функції, особливо у частині конституційного процесу?».

І.КИРИЛЕНКО додав, що якщо перемовники дійшли згоди, то зрозуміло, що «у вас є голоси і ми своїми руками душимо те, що створювалося стільки років». «Якщо перемовини ваші не дійшли злагоди, тоді у залі можна демократично голосувати поправки», - додав він. За його словами, зрозуміло, що йдеться «про виграш часу».

У відповідь А.МАРТИНЮК сказав: «Іване Григоровичу, якби я перед Вами поставив питання: розкажіть, будь ласка, що у Вас вчора було на засіданні політичного керівництва партії «Батьківщина». Ви розповідали б?». При цьому А.МАРТИНЮК додав: «Це так, для жарту».

Він запевнив, що коли розпочнеться розгляд законопроекту про референдум у другому читанні, то розглядатимуться поправки і, «переконаний, що ми з вами в результаті вийдемо на правильне рішення, яке стосуватиметься того, що всі повноваження, які має Верховна Рада України, вони залишаться».