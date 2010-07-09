СБУ підтвердила затримання Діденка

У прес-центрі СБУ офіційно підтверджують факт затримання колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Як повідомила УНІАН начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося сьогодні в рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня цього року за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Водночас вона не змогла уточнити: І.ДІДЕНКА затримано на 72 години чи за рішенням суду, який обрав йому таку міру запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело, співробітники Служби безпеки України затримали І.ДІДЕНКА. За словами співрозмовника агентства, І.ДІДЕНКА було затримано за “низку зловживань в економічній сфері”.