СБУ підтвердила затримання Діденка
16:54, 09 липня 2010Політика
2556 0
Порушено справу про розтрату
|Ігор ДІДЕНКО
Як повідомила УНІАН начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося сьогодні в рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня цього року за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Водночас вона не змогла уточнити: І.ДІДЕНКА затримано на 72 години чи за рішенням суду, який обрав йому таку міру запобіжного заходу.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело, співробітники Служби безпеки України затримали І.ДІДЕНКА. За словами співрозмовника агентства, І.ДІДЕНКА було затримано за “низку зловживань в економічній сфері”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter