"Наша Україна" привітала Януковича

Політична партія «Наша Україна» привітала Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з ювілеєм і побажала йому не розмінювати високий потенціал на реалізацію чужих сценаріїв.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«60 років – це вік, в який люди мають вже достатньо життєвого та професійного досвіду, щоб відрізняти головне від другорядного, чітко усвідомлювати свої та чужі інтереси. А тому бажаємо політичної мудрості та громадянської мужності не розмінювати свій високий потенціал на реалізацію чужих сценаріїв та відстоювання чужих інтересів», - говориться у привітанні.

«Наша Україна» також вважає, що після 60 років людина має замислюватися про вічні цінності та суд історії, непідвладний впливу «земної Адміністрації». «Адже реальна оцінка діяльності державних мужів в історії дається не підконтрольною пресою чи залежними та від того улесливими чиновниками», - зазначається у привітанні.

Представники «Нашої України» заявили, що з повагою ставляться до вибору 12 мільйонів українців, які віддали свої голоси на президентських виборах за В.ЯНУКОВИЧА. Вони побажали главі державі не забувати про обіцянки, які щедро роздавалися цим людям, також пам’ятати, що це лише третина українських виборців і лише близько чверті всіх українців. Тому «нашоукраїнці» висловили побажання, щоб глава держави не вносив розкол в українське суспільство, проводячи політику на користь меншості, та не відстоював інтереси олігархів чи тим більше іноземних держав. «Адже така політика суперечить запитам абсолютної більшості українців», - переконані в партії.