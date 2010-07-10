МВС заперечує конфлікт з СБУ

Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив, що у нього немає конфлікту з главою СБУ Валерієм Хорошковським.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Інтер.

"Ми з Валерієм Івановичем працюємо конструктивно, працюємо разом. Є певні спецможливості у СБУ, є певні можливості у МВС", - зазначив міністр, коментуючи інформацію про те, що між Могильовим і Хорошковським розгорівся конфлікт.

"Ці можливості однієї та іншої служби ми ефективно використовуємо для виконання тих завдань, які нам ставить президент по боротьбі зі злочинністю в країні", - заявив глава МВС.

"Ця взаємодія цілком робоча, нормальна. Я не бачу жодних натягнутих відносин між мною і Валерієм Івановичем...Про війну між Хорошковським і мною не йдеться абсолютно", - цитує Могильова Українська правда.