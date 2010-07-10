Верховна Рада звільнила Шуфрича
10:30, 10 липня 2010Політика
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Міністр вчора отримав іншу посаду
Верховна Рада України звільнила Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 256 народних депутатів із 425, зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомив під час розгляду даного питання віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, Н.ШУФРИЧА учора указом Президента було призначено заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.
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