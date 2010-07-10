Верховна Рада звільнила Шуфрича

Верховна Рада України звільнила Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 256 народних депутатів із 425, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив під час розгляду даного питання віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, Н.ШУФРИЧА учора указом Президента було призначено заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.