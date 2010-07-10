Верховна Рада звільнила Шуфрича

Верховна Рада України звільнила Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 256 народних депутатів із 425, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив під час розгляду даного питання віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, Н.ШУФРИЧА учора указом Президента було призначено заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО не виключає, що звільнення Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій може бути пов’язано з підготовкою цієї посади як «хабара» одній із депутатських груп за входження до складу коаліції.

За словами С.МІЩЕНКА, практично «ШУФРИЧА помножили на ноль та відправили у вигнання».

На думку депутата, за великим рахунком посада заступника секретаря РНБО нічого не важить.

Крім того, за словами С.МІЩЕНКА, це звільнення означає, що у команді Президента немає справжніх фахівців.

«Але, можливо, ще готують цю посаду, щоб невеличка, але горда група з однієї фракції увійшла в коаліцію… Ми можемо тільки здогадуватися, хто це може бути, але я думаю, що це група БАЛОГИ», - сказав він.

Член партії «Єдиний Центр», народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Михайло ПОЛЯНЧИЧ відкидає можливість входження депутатів від ЄЦ до складу коаліції в обмін на призначення лідера партії Віктора БАЛОГИ міністром з питань надзвичайних ситуацій.

За словами М.ПОЛЯНЧИЧА, наразі поки не йде мова про можливість входження депутатської групи «Єдиний Центр» до коаліції.

«Ви знаєте, що Віктор Іванович (БАЛОГА – УНІАН) на хабарі не є дрібний чоловік, так що це є виключене питання», - сказав М.ПОЛЯНЧИЧ.