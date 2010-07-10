Нардепи сьогодні працюватимуть до цілковитої перемоги

Верховна Рада України сьогодні працюватиме до завершення розгляду усіх питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 254 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

На даний час парламент розглянув лише 200 з 926 поправок до законопроекту «Про всеукраїнський референдум».

Після розгляду даного законопроекту парламент розгляне законопроекти, які стосуються податкової міліції, а також два законопроекти, які стосуються розвитку будівельної галузі та житлового будівництва.

Також депутати мають розглянути законопроект щодо створення сприятливих умов для забезпечення аграрного сектора нафтопродуктами.

Крім того, планується розглянути у другому читанні проект Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». До даного законопроекту надійшло близько 1000 поправок.