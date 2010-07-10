Новий голова МВС буде «стовідсотковою кандидатурою Партії регіонів»?

Новий міністр з питань надзвичайних ситуацій буде призначений за квотою фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член фракції КПУ Євген ЦАРЬКОВ.

Він зауважив, що процес ротації складу Кабінету міністрів є нормальною практикою, оскільки таким чином зростає професійність уряду. У той же час він сказав, що така зміна членів Кабміну не означає «розпаду коаліції».

За словами Є.ЦАРЬКОВА, конкретна кандидатура на посаду міністра не визначена, але це буде «стовідсоткова кандидатура та квота Партії регіонів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, Верховна Рада звільнила Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Напередодні Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.