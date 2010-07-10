Медведєв прибув до Криму

На самміт керівників країн СНД

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ прибув до Криму для участі у неформальному самміті керівників країн Співдружності Незалежних Держав. Як передає кореспондент УНІАН, літак Президента РФ приземлився в аеропорту Сімферополя. Раніше до Криму прибув Президента Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ. Самміт розпочнеться сьогодні у другій половині дня у Лівадійському палаці в Ялті.

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