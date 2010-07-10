Шуфричу необхідність звільнення пояснювали Янукович з Азаровим

Колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ пояснює своє звільнення необхідністю надати цю посаду новим майбутнім представникам коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За словами Н.ШУФРИЧА, він напередодні мав розмову з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, і «до мене було доведено необхідність звільнення з посади міністра з надзвичайних ситуацій за політичною мотивацією».

Він пояснив: «Розширюється коло коаліції, і для того, щоб забезпечити можливість формування коаліції у новій якості, необхідно звільнити декілька крісел, й одним з них стало крісло міністра з надзвичайних ситуацій».

Н.ШУФРИЧ сказав, що спокійно сприйняв своє звільнення, розуміючи політичну кон’юнктуру. Він додав, що це не було рішення фракції чи уряду, а це було рішення Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, Верховна Рада звільнила Н.ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Напередодні Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.