Колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ виступає проти ліквідації МНС і поєднання його з іншим відомством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Він підтвердив, що можливість реорганізації міністерства і поєднання його з Міністерством внутрішніх справ чи іншим силовим урядовим відомством справді обговорювалось, «але за міністра ШУФРИЧА це було б неможливо».

Н.ШУФРИЧ сказав, що хотів би вірити, що у той час, коли вся Європа переглядає доктрини національної безпеки і концентрує свої зусилля на захисті від природних катаклізмів і техногенних аварій, Україна не піде зворотнім шляхом.

«Було б великою помилкою ліквідувати МНС. Я вірю, що мої колеги з уряду цього не зроблять», - сказав Н.ШУФРИЧ.