У Ялті розпочалася неформальна зустріч глав держав-учасниць СНД

Янукович зустрічав на ганку

У Лівадійському палаці у Ялті розпочалася неформальна зустріч глав держав-учасниць СНД. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Віктор ЯНУКОВИЧ зустрів на ганку Президентів Азербайджану - Ільхама АЛІЄВА, Вірменії - Сержа САРГСЯНА, Білорусі - Олександра ЛУКАШЕНКА, Казахстану - Нурсултана НАЗАРБАЄВА, Росії - Дмитра МЕДВЕДЄВА. Як повідомляв УНІАН, напередодні глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив журналістам, що учасники зустрічі обговорять актуальні питання інвестиційного, рекреаційного та транспортного розвитку Криму. Завтра, 11 липня, для учасників заходу будуть проведені демонстраційні польоти нових вітчизняних літаків.

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