Нардепи вже почали валити поправки регіоналів

Народні депутати вже розглянули 510 із 1336 поправок до законопроекту "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Як передає кореспондент УНІАН, депутати не підтримали поправку, внесену головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ. Він пропонував дозволити самовисуватися кандидатам на посаду міського голови.

Таким чином, в законопроекті залишається норма, прийнята в першому читанні, згідно з якою самовисуватися для участі у виборах можуть кандидати на посаду сільського та селищного голови, а кандидатів на посади мерів мають право висувати тільки політичні партії.