Литвин закрив шосту сесію ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив про закриття шостої сесії Верховної Ради шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН нагадав, що, згідно з календарним планом, з 12 по 16 липня депутати мають працювати в округах і комітетах, а 16 липня о 10 годині відбудеться урочисте засідання парламенту з нагоди 20 річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

В.ЛИТВИН повідомив, що чергова, 7-ма сесія шостого скликання розпочне свою роботу 7 вересня 2010 року.