Діденка під конвоєм завели до суду

Печерський районний суд Києва сьогодні проведе засідання з питання обрання колишньому першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ міри запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 13.45 І.ДІДЕНКА ввели під конвоєм до приміщення суду.

При цьому невідомо, коли саме суд розпочне засідання.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА. За словами начальника прес-центру СБУ Марини ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.