Данилишин пророкує відставку Тігіпка

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН не виключає другої хвилі кризи і змін в економічному блоці уряду.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

Б.ДАНИЛИШИН наголосив, що на сьогодні є всі ознаки можливого загострення економічної ситуації у світі, і в разі такого загострення вже восени може суттєво погіршатися і економічна ситуація в Україні.

Також екс-міністр вважає, що в уряді сьогодні існує «певне протистояння» в процесі реалізації реформ, що в перспективі, найімовірніше, призведе до відставки віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА.

Повністю інтерв`ю Богдана ДАНИЛИШИНА читайте на сайті «УНИАН-экономика».