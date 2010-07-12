15 липня об 11.00 відбудеться науково-практична конференція «Розвиток законодавчо-нормативного регулювання оціночної діяльності в Україні».

Міжнародний інститут бізнесу разом з Фондом державного майна України, Українським товариством оцінювачів, Всеукраїнською громадською організацією «Ліга оцінювачів земель», Асоціацією фахівців з оцінки пропонує оціночній спільноті взяти участь у щорічному обговоренні змін та розвитку в законодавчому забезпеченні оціночної діяльності в Україні. Змінюються підходи, завдання, правове поле, в якому працюють оцінювачі, з‘являються нові перспективи та нові проблеми, отже організатори запрошують узяти участь в цій науково-практичній конференції.

Основні розділи програми:

- сучасний стан законодавчого регулювання оціночної діяльності в Україні;

- нові ініціативи в законотворенні щодо оціночної діяльності;

- порівняльний аналіз державного регулювання та саморегулювання оціночної діяльності;

- першочергові завдання саморегулівних оціночних організацій, їх участь в законотворенні;

- законодавчий захист якості оціночних послуг;

- правове поле системи професійної підготовки та перепідготовки оцінювачів в Україні: якість професії оцінювача, необхідні зміни, проблеми та перспективи.

Конференція відбудеться за участю представників Фонду державного майна України, Державного комітету України із земельних ресурсів, народних депутатів України, представників органів державного регулювання, громадських організацій, досвідчених оцінювачів.

До участі у конференції запрошені: Заступник голови Фонду державного майна України ГРИГОРЕНКО Євген Миколайович

Голова Державного комітету України із земельних ресурсів КУЛІНІЧ Олег Миколайович

Голова Ради ВГО "Ліга оцінювачів земель", народний депутат України V скликання АНТИПЕНКО Ірина Вікторівна

Голова Ради Українського товариства оцінювачів АМФІТЕАТРОВ Олексій Дмитрович

Голова Ради Асоціації фахівців з оцінки МАКСИМОВ Степан Йосипович

Голова Ради ВГО "Спілка оцінювачів землі" ЄВДОКІМЕНКО Світлана Вікторівна.