Янукович підтвердив намір їхати до Німеччини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Федерального президента ФРН Крістіана ВУЛЬФА з обранням на високу посаду і побажав йому плідної роботи на благо німецького народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави сьогодні відбулася телефонна розмова В.ЯНУКОВИЧА із К.ВУЛЬФОМ, під час якої Президент України підтвердив намір уже в серпні цього року відвідати Німеччину і запросив К.ВУЛЬФА відвідати Україну у зручний для нього час.

«Україна високо цінує відносини з Федеративної Республікою Німеччина і підтримку Вашою країною проведення українських реформ», – цитує В.ЯНУКОВИЧА прес-служба.