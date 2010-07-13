Тимошенко здається, що Донецьк став кузнею кадрів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що обрання Анатолія ГОЛОВІНА головою Конституційного Суду України свідчить по продовження процесу концентрації влади представниками донецького регіону.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Людина знову ж з Донецька, і мені здається, що зараз Донецьк – це кузня кадрів, де розставляються кадри на всі посади в Україні, незалежно від того, в якій області, в якій державній інституції. Генеральна прокуратура - донецькі, Конституційний Суд – донецькі, всі голови обласних, районних адміністрацій в більшості донецькі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи обрання нового голови Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з завершенням трирічного строку перебування на посаді голови Конституційного суду Андрія СТРИЖАКА 12 липня було проведено спеціальне пленарне засідання з обрання нового керівника суду. Головою Конституційного суду України став Анатолій ГОЛОВІН, який народився у Макіївці Донецької області.

У серпні 2006 року Верховною Радою України А.ГОЛОВІН був призначений суддею Конституційного Суду України, а на спеціальному пленарному засіданні 10 вересня 2008 року був обраний заступником голови Конституційного Суду.