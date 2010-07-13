Кличко очолив партію УДАР

Міністерство юстиції України отримало офіційне повідомлення від політичної партії «Нова країна» про зміну назви партії, внесення змін до статуту та до складу керівних органів.

Згідно з повідомленням, назву партії змінено на "УДАР (Українсько демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка", повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Новим керівником партії замість Романа РОМАНЮКА обрано Віталія КЛИЧКА.

Як повідомляє партія, відповідні зміни було ухвалено рішенням позачергового партійного з’їзду, який відбувся 24 квітня 2010 року.

Своєю метою оновлена партія визначила сприяння формуванню політичної волі громадян та участь у розбудові в Україні відкритого громадянського суспільства на засадах свободи, самоврядності, верховенства права, керуючись принципами демократії, а також створення умов для економічного піднесення України та зростання могутності держави й добробуту громадян.

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію про зміни до статуту, складу керівних органів, а також назви партії. Міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ підписано наказ про внесення відповідних змін до Реєстру політичних партій України.

***Політична партія «Нова країна» була зареєстрована Мін’юстом 14 березня 2005 року. Партія внесена до Реєстру політичних партій під №109.

Відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їхньої адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.