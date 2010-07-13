Рейтинг Януковича в Криму - 78%

Постійний представник Президента України в Криму Сергій КУНІЦИН прогнозує посилення президентської влади в регіонах країни після проведення місцевих виборів, призначених на кінець жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

"З урахуванням дуже потужного рейтингу Президента, який він продовжує утримувати, швидше за все, за підсумками місцевих виборів президентська вертикаль буде посилена на місцях, у тому числі й у Криму. Люди хочуть стабільності, Президенту довіряють", - сказав С.КУНІЦИН.

Кримський постпред вважає, що рейтинг Віктора ЯНУКОВИЧА зіграє велику роль на виборах для Партії регіонів.

"За останніми опитуваннями, його рейтинг становить 78%", - заявив С.КУНІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, вибори до місцевих органів влади пройдуть 31 жовтня за мажоритарно-пропорційною системою, в них не зможуть взяти участь блоки партій.