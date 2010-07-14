Янукович відправив послання Обамі
10:19, 14 липня 2010Політика
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Закликає не відрікатися
Україна закликає США зберігати відносини стратегічного партнерства між двома країнами за будь-яких обставин.
Як заявив радник Президента України з питань зовнішньої політики Андрій ФІАЛКО, саме про це йдеться в посланні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА американському Президентові Бараку ОБАМІ, передає радіо «Свобода».
Виступаючи в Інституті Брукінгса у Вашингтоні, А.ФІАЛКО процитував листа, в якому сказано, що високий рівень двосторонніх відносин необхідно підтримувати за будь-якої геополітичної і внутрішньополітичної ситуації.
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