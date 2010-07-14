Янукович відправив послання Обамі

Україна закликає США зберігати відносини стратегічного партнерства між двома країнами за будь-яких обставин.

Як заявив радник Президента України з питань зовнішньої політики Андрій ФІАЛКО, саме про це йдеться в посланні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА американському Президентові Бараку ОБАМІ, передає радіо «Свобода».

Виступаючи в Інституті Брукінгса у Вашингтоні, А.ФІАЛКО процитував листа, в якому сказано, що високий рівень двосторонніх відносин необхідно підтримувати за будь-якої геополітичної і внутрішньополітичної ситуації.