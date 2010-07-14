Азаров звільняє крісла в обмін на чергові «тушки»?
12:53, 14 липня 2010Політика
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Рішення опубліковані в "Урядовому кур`єрі".
Кабінет міністрів України звільнив Володимира ЗАГОРОДНЬОГО з посади першого заступника голови Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва у зв`язку з переходом на іншу роботу.
Кабінет Міністрів України також звільнив Віталія ЩЕРБАНЯ з посади заступника голови Державної митної служби згідно з його заявою.
Довідка УНІАН. Віталій ЩЕРБАНЬ був представлений в Держмитслужбі як заступник голови служби 25 березня 2010 р.
Рішення опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» від 14 липня 2010 р. №127.
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