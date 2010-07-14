Азаров звільняє крісла в обмін на чергові «тушки»?

Кабінет міністрів України звільнив Володимира ЗАГОРОДНЬОГО з посади першого заступника голови Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Кабінет Міністрів України також звільнив Віталія ЩЕРБАНЯ з посади заступника голови Державної митної служби згідно з його заявою.

Довідка УНІАН. Віталій ЩЕРБАНЬ був представлений в Держмитслужбі як заступник голови служби 25 березня 2010 р.

Рішення опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» від 14 липня 2010 р. №127.