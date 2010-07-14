Людина Балоги стала заступником Присяжнюка

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК призначив своїм заступником екс-губернатора Тернопільщини Юрія ЧИЖМАРЯ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони” з посиланням на народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ.

«Це не ПРИСЯЖНЮК призначив собі заступника, це йому призначили ЧИЖМАРЯ, це була воля уряду чи самого ЯНУКОВИЧА. Працевлаштували ЧИЖМАРЯ на нову посаду нібито за його труди, хоча за що саме - незрозуміло, оскільки за його губернаторства всю владу в Тернопільській обласній раді забрала «Свобода», - сказав він.

Г.МОСКАЛЬ нагадав, що Ю.ЧИЖМАР є соратником лідера партії “Єдиний Центр” Віктора БАЛОГИ.

«Працівник з нього на посаді заступника губернатора Київської області буде «нульовий», ніякий. Хіба що він «завалить» область, щоб потім відповідав за це губернатор ПРИСЯЖНЮК», - сказав він.

Як повідомлялося, Ю.ЧИЖМАР з 2007 року був головою Тернопільської ОДА, але в квітні цього року був звільнений з посади Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.