Балога - про Шуфрича: хай думає не про мене, а про свої безрадісні перспективи

Лідер партії "Єдиний Центр" Віктор БАЛОГА наполягає на відсутності домовленостей про посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій і входження його політичної сили у коаліцію.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, коментуючи вчорашню заяву екс-міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА, який наполягав, що його відставка з посади міністра стала результатом домовленостей правлячої коаліції з В.БАЛОГОЮ.

“Та дайте звільненому спокій, у нього й так гірко на душі! Він сам не розуміє, що сталося. Цей відставник по гарячих слідах наговорив такого, що йому треба думати не про мене, а про свої безрадісні політичні перспективи”, - зауважив В.БАЛОГА.

Він наголосив, що не збирався, не збирається і не збиратиметься у МНС. “Я вже говорив журналістам, що це міністерство може очолити хто завгодно, тільки не БАЛОГА”, - додав він.

Він зауважив, що ніколи і ні в кого не вимагав жодних посад. Більше того, на переконання В.БАЛОГИ, “вимагати портфель” у Президента чи прем’єра, хто б на цих посадах не був - марна справа. “У вищій політичній лізі такий рекет не проходить”, - підкреслив він.

Також В.БАЛОГА відкинув можливість для себе добиватися посади міністра, щоб комусь помститися: “Це не для мене. Не вписується в мої критерії гідності і порядності”.

Він також зауважив, що депутати від “Єдиного Центру” не йтимуть у коаліцію, і вони про це чітко заявили. “Мої колеги є однодумцями і ніколи не будуть розмінним матеріалом”, - сказав В.БАЛОГА.