З «Україною для людей» в Януковича великі проблеми?

У партії «Наша Україна» переконані, що команда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА йде дорогою лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО часів її прем’єрства.

Про це йдеться у заяві партії, розміщеній на її офіційному сайті.

«Команда Віктора ЯНУКОВИЧА йде дорогою Юлії ТИМОШЕНКО - напередодні виборів бере кредит МВФ, щоб цими грошима прикрити результати власної непрофесійної діяльності. Питання у тому, чи довго українські громадяни збираються терпіти таких «професіоналів» у владі – адже борги накопичуються. Попередню відповідь дадуть місцеві вибори у жовтні», - наголошується у заяві.

На думку «Нашої України», неготовність Партії регіонів та її сателітів працювати на благо України стає все більш очевидною. «Практика підтвердила: у нинішнього режиму немає професійних кадрів, здатних забезпечити принаймні виконання передвиборчих обіцянок власного лідера, не кажучи вже про якісь стратегічні проекти», - зауважується у заяві.

«А «тушки» і перебіжчики, на яких намагається опертись режим Віктора ЯНУКОВИЧА, особливо у регіонах, - це безпринципна братія, яка за визначенням не здатна наполегливо працювати на загальнонаціональні інтереси. Вона знає лише інтереси власні», - додають у партії.

Проте, вважають у «Нашій Україні», й серед «вірних послідовників ЯНУКОВИЧА розгорнулась неабияка гризня за хлібні місця». У партії зазначають, що її жертвами вже пали міністр охорони навколишнього природного середовища Віктор БОЙКО, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Натомість бійня за омріяні «кормління» продовжується: Н.ШУФРИЧ назвав главу Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА придорожнім пилом, непорозумінням у Партії регіонів, а Михайло БРОДСЬКИЙ обізвав «Сильну Україну» Сергія ТІГІПКА брехунами, які не мають жодного відношення до «популярного» законопроекту про скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню», - йдеться у заяві.

«Натомість нинішня «команда» не забуває про себе, улюблених», - зауважують в «Нашій Україні». Так, у державному бюджеті на 2010 рік загальна сума, виділена на утримання Президента, парламенту й уряду зросла проти минулорічної з 1,8 млрд. грн. до 2,2 млрд. грн.

“Нашу Україну” дивує, що на тлі задекларованого звільнення п`ятої частини співробітників Адміністрації Президента, а також скорочення зарплати самого Президента загальні витрати держбюджету на утримання президентської вертикалі В.ЯНУКОВИЧА зросли до 1,05 млрд. грн. проти 817 млн. грн. минулого року.

«Так що «Україну для себе» команда В.ЯНУКОВИЧА будує успішно, і цьому навряд чи завадять внутрішні склоки. А ось з «Україною для людей» великі проблеми: людям з 1 серпня – газ на 50% дорожче, а з 8 липня – зменшення видатків державного бюджету на 18,4 млрд. грн. Це означає, що намальований АЗАРОВИМ й ухвалений без обговорення бюджет на 2010 рік луснув, як мильна бульбашка, розбившись об дійсність», - йдеться в заяві «Нашої України».