Литвин назвав, хто буде мером Києва

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ має всі шанси перемогти на виборах мера Києва в 2012 році.

Про це голова ВР сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

На запитання “Чи кандидатура О.ПОПОВА на майбутніх виборах може стати серйозною противагою кандидату від БЮТ, як політичної сили, що має серйозний вплив в Києві” В.ЛИТВИН сказав: “вибори міського голови мають відбутися в 2012 році і до цього у О.ПОПОВА є можливість увійти в місто, органічно вписатися і бути впізнаваним і підтриманим на виборах”. “Все залежить від того як він спрацює”, - зазначив В.ЛИТВИН в при цьому додав, що “йому буде потрібна і підтримка з боку Верховної Ради України - в плані законодавчому і в плані економічному - з боку Кабінету міністрів України, бо в “бюджетному плані місто має, м’яко кажучи, величезні проблеми”.

В.ЛИТВИН повідомив, що мав кілька зустрічей із першим заступником голови Київської міськдержадміністрації О.ПОПОВИМ. “Мені імпонує його відстороненість від політичних процесів, він знає, що таке міське господарство і що він правильно розпочав свою роботу - без гучних заяв, спокійно розбираючись в господарстві Києва, бо це величезна машина”, - наголосив голова ВР. Він додав, що “йому доведеться приймати рішення не безболісні, в тому числі і щодо повернення того, що має належати до власності міста”.

В.ЛИТВИН також вважає необхідним ухвалення закону про розмежування повноважень голови Київської міської ради та міськдержадміністрації. За його словами, нинішній закон про столицю був прийнятий “і це ні для кого не секрет, персонально під особу”. “Але ви розумієте, що бувають різні люди - такі господарники як був Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, а є ті, хто після нього розтягують місто”. “Розтягнули - далі нікуди”, - зауважив голова ВР.

В.ЛИТВИН також нагадав, що ухвалення відповідного закону планувалося до кінця сесії, але цього не відбулося, оскільки на розгляд парламенту відповідного законопроекту не було внесено. Він зазначив, що законопроект щодо Києва, який був відхилений парламентом, то він не стільки передбачав розмежування повноважень, скільки він був “націлений на те, щоб знівелювати повноваження ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і там, по суті справи, передбачалося передати повноваження на райони”. В.ЛИТВИН також додав, що зазначений законопроект був “підготовлений під момент невдоволення ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, а зараз в Києві - зовсім інша ситуація”.