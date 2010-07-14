Чому перейменували вулицю Мазепи?

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ пояснив рішення Київради про перейменування частини вулиці Івана Мазепи на Лаврську необхідністю знайти компроміс з духовенством.

Про це О.ДОВГИЙ сказав в інтерв’ю УНІАН.

За словами секретаря Київради, він особисто не голосував за це перейменування.

“У мені боролися дві речі. Одна – як людини, яка вболівала і вважала справді правильним перейменування вулиці Січневого повстання в Мазепи, бо Мазепа – це меценат, який зробив дуже багато для Києва, залишив багато по собі саме на цій вулиці, він заслуговує на те, аби вона носила його ім’я”, - зазначив О.ДОВГИЙ, звернувши увагу, що з величезним задоволенням приймав рішення про перейменування у 2007 році.

“Але кожна медаль має дві сторони. Московський патріархат не вважає можливим перебувати на вулиці Мазепи. Духовенство все одно б не залишило цього питання, постійно педалювало його, і воно час від часу поставало б на порядку денному. Тому я доклав чимало зусиль, щоб знайти компроміс”, - продовжив О.ДОВГИЙ, зазначивши, що частина вулиці на сьогодні все ж вшановує пам’ять видатного мецената.

“Я вважаю, що прийнявши таке рішення, ми частково зняли конфлікт”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Київська міська рада прийняла рішення про перейменування частини вулиці Івана Мазепи - від площі Слави до площі Героїв Великої Вітчизняної війни - на вулицю Лаврську. За це проголосували 64 з 113 присутніх у залі депутатів.