Луценко: якби я був одеситом

"Народна самооборона" готова запропонувати підтримку на майбутніх виборах діючому міському голові Одеси Едуардові ГУРВІЦУ.

Про це лідер партії Юрій ЛУЦЕНКО заявив на прес-конференції в Одесі, представляючи свої «Підсумки і аналіз політичного сезону".

Відповідаючи на запитання, чи визначилася «Народна самооборона» з політичною підтримкою когось із кандидатів у мери Одеси, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що партія готова запропонувати таку підтримку на майбутніх виборах діючому міському голові Едуарду ГУРВІЦУ.

«Якби я був одеситом, - зазначив він, - неодмінно б голосував би кандидатуру Е.ГУРВІЦА. До речі, у мене сьогодні намічена зустріч з ним, ось і обговоримо, чи потрібна йому наша політична підтримка на майбутніх виборах».