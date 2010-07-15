Південна Корея поставила на кордоні патрульних роботів

Південна Корея розмістила на кордоні з КНДР двох патрульних роботів, які повинні вести спостереження за демілітаризованою зоною, повідомляє Лента.ру з посиланням на Defense News. Роботи-вартові здатні самі вести спостереження за кордоном, а також виявляти порушників і відкривати по них вогонь. Машини мають систему розпізнавання голосу. Роботи здатні виявляти порушників за тепловим слідом і за допомогою сенсорів руху.

Розміщення роботів на кордоні з Північною Кореєю є частиною програми їх випробувань. Якщо ефективність нових "прикордонників" буде підтверджена, Республікаа Корея сформує кілька роботизованих підрозділів для контролю за демілітаризованою зоною. Вартість одного робота становить 400 мільйонів вон (330 тисяч доларів). Нині машини несуть бойове чергування на посту в центральній частині демілітаризованої зони.

Як уточнює AFP, південнокорейські роботи-вартові не мають автономністю і керовані з контрольного центру оператором. Це необхідно для розпізнавання виявлених цілей. Рішення про відкриття вогню по порушникові приймає оператор - віддавши команду, він може задіяти для обстрілу цілі автоматами або 40-міліметрові гранати.

Нині в Південній Кореї ведеться розробка нового різновиду бойового робота, який в перспективі зможе замінити солдатів. Ця машина відрізнятиметься від роботів-вартових більшою автономністю. Інших даних про перспективну розробку поки не повідомляється.

Демілітаризована зона, визначена ООН в 1953 році, проходить в районі 38-ої паралелі і відокремлює обидві Кореї одна від одної.