Литвин не бачить потреби виставляти Януковичу додаткові підпори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що саме парламент має вносити зміни до Конституції.

В інтерв’ю агентству УНІАН він сказав: “Саме Верховна Рада України і саме публічно, бо тоді мова йтиме про такі зміни, які є об’єктивно зумовленими і назрілими, бо тільки тоді можна буде мати 300 голосів”.

В.ЛИТВИН переконаний, що зміни до Конституції необхідно вносити.

Він наголосив: “У тому, що нам треба внести зміни, сумнівів жодних немає”. За його словами, зміни мають стосуватися, зокрема, організації влади на місцях, синхронізації термінів повноважень голів рад і депутатів місцевих рад, чіткого розмежування повноважень між Президентом та виконавчою владою.

Як зауважив В.ЛИТВИН, “чим раніше Верховна Рада України у плановому, спокійному режимі повернеться до конституційного процесу, тим буде краще”. При цьому він наголосив: “Це треба зробити у спокійному, у штатному режимі, але без того, що в нас традиційно буває, коли життя у країні зупиняється і ми всі сідаємо на політику і починаємо їздити по політичних процесах”.

За словами голови парламенту, зосередження лише на процесі внесення змін до Конституції свідчитиме, що “ми не знаємо, що робити з економікою”. “І це буде означати, що економічні завдання, соціальні проблеми будуть відтерміновані, а робити це просто неприпустимо”, - додав він.

В.ЛИТВИН також стверджує, що жодного разу у розмові з ним Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ “не виказував своє бажання змінити Конституцію”.

“І я розумію його позицію і я підтримую її, бо я казав і кажу, що де-факто Президент сьогодні домінує у політичному житті і у владній системі, тому я не бачу якоїсь потреби додаткові підпори виставляти”, - зазначив голова Верховної Ради. На його переконання, “лідерство визначається не за формальною ознакою, а лідерство повинно бути по суті”.