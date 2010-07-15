Янукович підписав секвестр бюджету

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

“Цей Закон сприятиме відновленню співпраці з Міжнародним валютним фондом та стабільності фінансової системи держави”, - зазначається у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон про внесення змін до держбюджету-2010 та до закону про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування Верховна Рада ухвалила 8 липня.

Його було розроблено з метою зменшення дефіциту бюджету та виконання вимог Меморандуму про економічну та фінансову політику між урядом України та МВФ та з урахуванням того факту, що за результатами виконання державного бюджету за перше півріччя поточного року пропонується зменшити доходи бюджету на 14,4 млрд. грн.

Документом, зокрема, передбачено зменшити надходження податку на додану вартість на 10 млрд. грн., в тому числі ПДВ із ввезених в Україну товарів - 5,7 млрд. грн. Крім того, скоротити інші надходження спеціального фонду, зокрема, податок на додану вартість - на 0,45 млрд. грн. та податок на прибуток - на 0,45 млрд. грн., надходження від приватизації державного майна на 3,65 млрд. грн. (за 5 місяців надходження склали лише 177 млн. грн., або 1,8% річної суми).

Окрім того, заплановано скоротити видатки державного бюджету у порівнянні із прийнятим 27 квітня 2010 року державним бюджетом України майже на 18,35 млрд. грн., у тому числі: 8,75 млрд. грн. - видатки за рахунок Стабілізаційного фонду (галузеві та регіональні, в тому числі інвестиційні програми); 3 млрд. грн. - трансферти на покриття дефіциту Пенсійного фонду; 2 млрд. грн. - видатки спеціального фонду Міністерства оборони (за рахунок надходжень від реалізації надлишкового озброєння); 1,8 млрд. грн. - видатки на утримання та ремонт доріг загального користування; 1 млрд. грн. - капітальні видатки бюджетних установ; 0,9 млрд. грн. - видатки на погашення простроченої заборгованості з електроенергії видобувних підприємств; 0,5 млрд. грн. - додаткові дотації в з державного бюджету місцевим бюджетам; 0,05 млрд. грн. - економія видатків на проведення виборів Президента України; 1,35 млрд. грн. - зменшення дотації на одну корову, наявну на 1 січня 2010 року.